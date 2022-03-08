İnegöl Belediyesi'nin Doğa Sporları ve Turizm Merkezi'nin konaklayan Vasly, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki vatandaşların bir kısmının Avrupa'ya geçtiğini, bir kısmının ülkelerinde kaldığını söyledi.

"Orası bizim vatanımız, evimiz. Gerekirse gidebiliriz. Ailelerimiz ile iletişim kuruyoruz. Burada bize internet sağlanıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ukrayna'dan daha çok ilgi görüp destekleniyoruz, minnettarız. Türk halkı ile aile ve kardeş olduk. Çok memnunuz. Vatanımızın bir an önce kurtulmasını istiyoruz. Ukrayna vatandaşları adına Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ederim."

[Fotoğraf: AA]

Sporcu Skviriskyi Oleksi de "Antalya'da antrenman yaparken Ukrayna'da savaş olduğunu duyduk ve ailemizle iletişime geçtik. Ailelerimizle iletişime geçtiğimizde evimize bomba düştüğünü, artık evimizin olmadığını, ailelerimizin sınırda kamplarda olduğunu öğrendik." ifadesini kullandı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da ülkelerine dönemeyen sporcuların ilçede misafir edildiğini dile getirerek, onları en güzel şekilde ağırladıklarını bildirdi.

Ukraynalı 16 sporcunun konakladığı bungalov evlerde, misafirlerin 3 öğün yemek, kişisel ve özel ihtiyaçları İnegöl Belediyesi tarafından karşılanıyor.