Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe sakatlandı
[Fotoğraf: Reuters]
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Fransız futbolcu Kylian Mbappe, antrenmanda sakatlandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 9 Mart'ta UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Real Madrid ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde gerçekleştirilen antrenmanda Mbappe sol ayağına darbe aldı.
Oyuncunun tedavisine başlandığının ve tıbbı incelemenin güven verdiğinin ifade edildiği açıklamada, 24 saat içinde yeniden inceleme yapılacak.
Ramos bireysel çalışacak
İspanyol futbolcu Sergio Ramos da hafta sonuna kadar bireysel antrenmanlara devam edecek.
Ander Herrera'nın bireysel antrenmanlarına ve tedavisine devam edildi, takımla çalışmalara hafta sonu başlayacak.
Etiketler: Paris Saint-Germain
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