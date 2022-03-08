Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk ayağı, 9 Mart Çarşamba günü 2 ve 10 Mart Perşembe günü 5 maçla tamamlanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, İspanya ekibi Barcelona'yla ilk maçını 10 Mart'ta deplasmanda TSİ 23.00'te oynayacak.

Bu turda Leipzig ile eşleşen Spartak Moskova ise FIFA ile UEFA'nın Rus kulüpleri ve milli takımlarının organizasyonlarına katılımını askıya alma kararı nedeniyle turnuvadan elendi. Almanya ekibi, maç yapmadan üst tura kalacak.

Son 16 turu ilk maçların TSİ programı şöyle:

9 Mart Çarşamba:

20.45 Porto (Portekiz) - Olimpik Lyon (Fransa)

20.45 Real Betis (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

10 Mart Perşembe:

20.45 Sevilla (İspanya) - West Ham United (İngiltere)

23.00 Rangers (İskoçya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Braga (Portekiz) - Monaco (Fransa)

23.00 Atalanta (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Barcelona (İspanya) - Galatasaray (Türkiye)