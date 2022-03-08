Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresunspor-Gaziantep FK maçı kadın ve çocuklara ücretsiz
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında GZT Giresunspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmayı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın ve çocuklar ücretsiz izleyebilecek.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel 7-12 yaş arası çocuk ve tüm kadın taraftarlar, 14 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak Gaziantep FK maçını ücretsiz seyredebilecek.
Kadın ve 7-12 yaş arası çocuk taraftarlar, biletlerini bugün saat 13.00'ten itibaren Atatürk Meydanı'ndaki bilet satış gişesinden temin edebilecek.
Bilet almak isteyen kadın ve 7-12 yaş arası çocuk taraftarlarımız, biletlerini 8 Mart Salı günü saat 13.00'den itibaren Atatürk Meydanı’nda bulunan bilet satış gişesinden temin edebileceklerdir.— GZT Giresunspor (@Giresunspor) March 7, 2022
Etiketler: Giresunspor Gaziantep FK Süper Lig Kadınlar Günü
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