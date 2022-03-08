Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel 7-12 yaş arası çocuk ve tüm kadın taraftarlar, 14 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak Gaziantep FK maçını ücretsiz seyredebilecek.

Kadın ve 7-12 yaş arası çocuk taraftarlar, biletlerini bugün saat 13.00'ten itibaren Atatürk Meydanı'ndaki bilet satış gişesinden temin edebilecek.