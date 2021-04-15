Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu, iki karşılaşmayla sona erdi.

İspanya'nın Real Madrid takımı sahasında 3-1 kazandığı maçın rövanşında İngiltere temsilcisi Liverpool ile Anfield Road Stadyumu'nda karşılaştı.

Karşılaşma 0-0 biterken Real Madrid, bir üst tura yükselen takım oldu.

Real Madrid, Chelsea ile karşılaşacak

Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Ozan Kabak, Liverpool formasıyla 60 dakika sahada kaldı.

Madrid ekibi yarı finalde Chelsea ile karşılaşacak.

Real Madrid ile Liverpool 2017-18 sezonunun Şampiyonlar Ligi finalinde de karşılaşmış, Madrid ekibi kupayı kazanan taraf olmuştu.

Ayrıca maç öncesinde Liverpoollu taraftarlar tarafından taşlanan Real Madrid takım otobüsünün camları kırıldı. Liverpool konuyla ilgili özür diledi.

Manchester City de yarı finalde

Gecenin diğer maçında İngiltere temsilcisi Manchester City, sahasında 2-1 kazandığı maçın rövanşında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a, Signal Iduna Park'ta konuk oldu.

Karşılaşmayı 2-1 kazanarak bir üst tura çıkan Manchester City'in gollerini, 55. dakikada Riyad Mahrez penaltıdan ve 75. dakikada Philip Foden attı. Ev sahibi Dordmund'un golü 15. dakikada Jude Bellingham'dan geldi.

Manchester City yarı finalde PSG ile karşılaşacak.

Dortmund forması giyen İngiliz futbolcu Jude Bellingham attığı golle Şampiyonlar Ligi final elemelerinde gol atan en genç ikinci futbolcu olarak tarihe geçti. 17 yaş 289 günlükken gol atmayı başaran futbolcunun önündeki isim bir dönem Barcelona forması giyen Bojan Krkic. Krkic 2008 yılında Barcelona ile Schalke 04 arasında oynanan çeyrek final müsabakasında 17 yaş 217 günlükken gol atma başarısı göstermişti.

Final İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda

Yarı final eşleşmelerinin ilk maçları 27-28 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 4-5 Mayıs'ta oynanacak.

29 Mayıs'taki final karşılaşması ise İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.