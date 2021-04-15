Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 01:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Galatasaray Kulübü, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. COVID-19'a yakalanan oyuncu karantinaya alındı.
Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından, bir futbolcunun koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan COVID-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."
Etiketler: Galatasaray Koronavirüs Sosyal Medya Karantina
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