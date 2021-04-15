Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından, bir futbolcunun koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan COVID-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."