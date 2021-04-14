Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 19:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekerlekli sandalye tenis turnuvaları yarın başlıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye "Megasaray Open", "MTA Open" ve "KrosMedical Open" tekerlekli sandalye tenis turnuvaları yarın başlıyor.
Antalya'nın Serik ilçesindeki Megasaray Tenis Akademisi'nde düzenlenecek uluslararası turnuvalardan Megasaray Open 15-18 Nisan, MTA Open 20-23 Nisan ve KrosMedical Open ise 25-29 Nisan tarihlerinde yapılacak.
50 ülkeden 120 sporcunun mücadele edeceği organizasyonlarda Türkiye'yi şu işimler temsil edecek:
"Erkeklerde Hakan Güngör, Uğur Altınel, Fatih Karataş, Emirhan Toper, Yunus Emre Arslan, Oğuzhan Güneş, Ahmet Kaplan, Serdar Antaç, İzzet Türk, Binali Uğur, Yahya Aker, Ali Ataman; kadınlarda ise Büşra Fatma Ün, Ayşegül Zararsız, Nurşen Şen, Zeliha Aksak ve Ayfer Aker."
Müsabakalar kadınlar, erkekler, 18 yaş altı ve quad kategorilerinde düzenlenecek.
Etiketler: Engelliler
Sıradaki Haber
Fenerbahçe Opet'te 6 koronavirüs vakası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz