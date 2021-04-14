Fenerbahçe Opet'te 6 koronavirüs vakası
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 3 sporcu ile 3 teknik personelin Covid-19 testi pozitif çıktı.
Sarı-lacivertli kulüp açıklamayı sosyal medya hesabından duyurdu.
"Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımıza tedbir amacıyla yeniden yapılan PCR testi sonucunda 3 sporcumuz ve 3 teknik personelimizin daha sonucu pozitif olarak çıkmıştır."
Fenerbahçe Opet'te bu testin ardından toplamda 8'i sporcu, 4'ü teknik personel olmak üzere pozitif vaka sayısı 12'ye yükseldi.
Söz konusu kişilerin tedavi ve karantina sürecinin devam ettiği aktarıldı.
Fenerbahçe Opet Takımımıza tedbir amacı ile yeniden yapılan PCR Testi sonucunda 3 sporcumuz ve 3 teknik personelimiz sonucu daha pozitif çıkmıştır. Toplamda 8 sporcumuzun ve 4 teknik personelimizin tedavi ve karantina süreci devam etmektedir.— Fenerbahçe Voleybol (@FBvoleybol) April 14, 2021
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/Hpl5tZcm4B