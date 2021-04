Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Tokyo 2020'ye 100 Gün Kala" etkinliğinde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, milli güreşçi Rıza Kayaalp, milli cimnastikçi İbrahim Çolak, milli boksörcü Buse Naz Çakıroğlu, paralimpik milli masa tenisçi Abdullah Öztürk'ün yanı sıra bir çok milli sporcuyla çevrim içi programda görüştü.

"Ortaya koymuş olduğunuz mücadelelerle spor tarihimize zenginlik kattınız"

Bakan Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'nı heyecanla beklediklerini ifade etti.

"Önümüzde böylesine kısa bir süreç kalmışken video konferans yöntemiyle de olsa sizlerle bir araya gelmeyi arzu ettik. İnanıyorum ki motivasyonunuz, heyecanınız son derece yüksek, olimpiyatlar ve paralimpik oyunlar bir sporcu için çok önemli bir seviye ve her sporcu bu organizasyona katılarak ülkesini temsil etmeyi hayal eder, bu hedefle kendini yetiştirir. Sizler bu süreçlere gelene kadar çok alın teri döktünüz, çok gayret gösterdiniz. Pek çok önemli işe imza attınız, İstiklal Marşı'mızı dünyanın dört bir tarafında okuttunuz, şanlı bayrağımızı gururla dalgalandırdınız, kırdığınız rekorlar, kazandığınız madalyalar, ortaya koymuş olduğunuz mücadelelerle spor tarihimize zenginlik kattınız. Gelecek nesillere örnek oldunuz, sizler size inananları, hocalarınızı, ailelerinizi, bütün milletimizi gururlandırdınız."

[Fotoğraf: DHA]

"Tokyo'da da göğsümüzü kabartacaksınız, milletimizi gururlandıracaksınız"

Kasapoğlu, milli sporcuların Tokyo'da da elinden gelenin en iyisini yapacaklarına inancının tam olduğunu dile getirdi.

"Tokyo'da da göğsümüzü kabartacaksınız, milletimizi gururlandıracaksınız. Biliyorsunuz olimpiyatlar ve paralimpik olimpiyatlar 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, boykotlar hariç hiç bir zaman sekteye uğramadı; 4 yılda bir gerçekleşti ve ilk kez pandemi nedeniyle ertelenmiş oldu. Bu karardan elbette tüm spor camiası etkilendi."

Paralimpik ile birlikte toplam 118 milli sporcu Tokyo'ya kesin kota kazandı

Bakan Kasapoğlu, koronavirüs nedeniyle ertelenmenin ilk günlerinden itibaren "Bu süreci bir irtifa kaybı haline getirmeyeceğiz" dediklerini hatırlattı.

"Siz değerli sporcularla yaptığımız her görüşmede, asla ve asla umutsuzluğa kapılmamayı ve mutsuz olmamayı dile getirdik. Fiziksel hazırlıklarımızla birlikte motivasyonumuzu korumayı da son derece önemsedik. Kamp programlarımızın aksamaması, spor psikologları aracılığıyla mental anlamda da süreci başarılı bir şekilde gerçekleştirmeniz için tüm imkanları ortaya koyduk."

[Fotoğraf: DHA]

"Türkiye daha fazla sporcuyla, daha fazla branşla katılım gösterecek"

Kasapoğlu, bir yandan hazırlıklar devam ederken diğer yandan sporcuların inançlarını her gün güçlendirerek artırmaya devam edeceklerini belirtti.

"Şuan itibariyle 12 branşta 63 sporcumuz, paralimpik oyunlarda da 8 branşta 55 sporcumuz Tokyo 2020 için kesin kota aldılar. Diğer branşlarda da kota mücadeleleri devam ediyor. Geçen yıl yapılmayan ertelenen kota müsabakaları da haziran sonuna kadar devam edecek. İnanıyorum ki bu süreçte Türkiye daha fazla sporcuyla, daha fazla branşla katılım gösterecek."

[Fotoğraf: DHA]

"Her şey hayalle başlar, gayretle, inançla azimle devam eder"

Kasapoğlu, milli sporcuların bu yıl Tokyo'da ortaya koyacakları mücadelenin olimpiyat tarihine Türkiye adına altın harflerle yazılacağına inandığını kaydetti.

"Her şey hayalle başlar, gayretle, inançla azimle devam eder. Lütfen kendinizi sınırlandırmayın, geldiğiniz seviyeyi de yeterli görmeyin sizler çok çalışarak, büyük emekler harcayarak, fedakarca alın teri dökerek olimpiyat ve paralimpik oyunlara katılmayı hak ettiniz. Ailenizle, antrenörlerinizle bizlere ve aziz milletimize haklı bir gururu yaşattınız. Sportmence verdiğiniz her mücadeleyle olimpik ruhu yaşatarak, kazandığınız her başarıyla bu ülkenin milyonlarca genci için bir umut olacaksınız, gençler için birer ilham kaynağı olacaksınız, inanıyoruz ki göğsünüzde taşıdığınız ay-yıldızlı bayrağımızla şanına yakışır bir mücadele ortaya koyacak, milletimizi layık olduğu şekliyle en güzel sportmenlik ruhuyla ve başarıyla temsil edeceksiniz. Tüm ülkemizin yüreği sizlerle birlikte atacak. Bu ülkenin evlatları olarak sahip olduğunuz değerlerle, mücadelenizle, azminizle, kişiliğinizle tüm dünyaya örnek olacaksınız."

Bakan Kasapoğlu'nun milli sporcularla çevrim içi görüştüğü program, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.