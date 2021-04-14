Sarı kırmızılılar, Omar'ın tedavi sürecinde sponsor hastane ile birlikte Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan ve kornea yaralanmalarında dünyanın bir numarası olarak kabul edilen bir klinik tarafından ortak şekilde yürütüldüğünü duyurdu.

"Kök hücre nakli ve ardından da kornea operasyonu planlanıyor"

"Bundan sonraki süreçte ilk olarak kök hücre nakli ve ardından da kornea operasyonu planlanıyor. Ümit ediyoruz, bu süreç başarıyla tamamlandıktan sonra öncelikle sağlığına kavuşacak, ardından da futbola dönecek."

Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren Omar, Türkiye’deki ilk müdahalelerin ardında Amerika Birleşik Devletlerinde göz kapağından bazı operasyonlar geçirdi.