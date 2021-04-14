Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 15:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Omar Elabdellaoui Florya'da
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.
Sarı kırmızılılar, Omar'ın tedavi sürecinde sponsor hastane ile birlikte Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan ve kornea yaralanmalarında dünyanın bir numarası olarak kabul edilen bir klinik tarafından ortak şekilde yürütüldüğünü duyurdu.
"Kök hücre nakli ve ardından da kornea operasyonu planlanıyor"
"Bundan sonraki süreçte ilk olarak kök hücre nakli ve ardından da kornea operasyonu planlanıyor. Ümit ediyoruz, bu süreç başarıyla tamamlandıktan sonra öncelikle sağlığına kavuşacak, ardından da futbola dönecek."
Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren Omar, Türkiye’deki ilk müdahalelerin ardında Amerika Birleşik Devletlerinde göz kapağından bazı operasyonlar geçirdi.
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