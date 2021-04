Antalya'nın Alanya ilçesindeki İskele Caddesi'nden başlayan 184.4 kilometrelik etaba 169 sporcu katıldı.

Turun ikinci etabı Konya-Konya'yı ve üçüncü etabı Beyşehir-Alanya'yı da kazanan Cavendish yine yarışı en önde tamamladı. Büyük Britanyalı sporcu yarışı 4 saat 9 dakika 38 saniyelik derecesiyle kazandı.

Dördüncü etapta ikinci ve üçüncü sıra değişmedi.Beyşehir-Alanya etabında olduğu gibi Belçika'nın Alpecin Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen ikinci, Belçika'nın Bingoal Pauwels Sauces WB takımından Polonyalı Stanislaw Aniolkowski ise üçüncü sırayı elde etti.

Öte yandan Belçika'nın Alpecin-Fenix takımında mücadele eden İtalyan Sacha Modolo yarışı tamamlayamadı.

Of of of...



Mark Cavendish'in kazandığı "Alanya-Kemer" etabının finishinde ciddi bir kaza gerçekleşti. pic.twitter.com/sMSQ9jBu40