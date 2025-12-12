Puslu -0.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 12.12.2025 07:32

Zehir tacirlerine 29 ilde operasyon: 1628 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma tarafından 29 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 628 kilogram uyuşturucu madde ile 750 bin 238 uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda gözaltına alınan 345 şüpheliden 110'u tutuklandı.

Zehir tacirlerine 29 ilde operasyon: 1628 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Antalya, Denizli, Aydın, İstanbul, Mardin, Diyarbakır, Van, Şanlıurfa, Tekirdağ, Çorum, Adana, Ağrı, Gaziantep, Kocaeli, Kırıkkale, Hakkari, Manisa, Ordu, Düzce, Isparta, Kayseri, Sakarya, Samsun, Afyonkarahisar, Malatya, Hatay, Ankara, Kastamonu ve Aksaray'da operasyonlar düzenlendiğini belirten Yerlikaya, çalışmalara 2 bin 430 narkotik ve asayiş ekibi ile 6 bin 75 personelin katıldığını kaydetti.

1 ton 628 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Yerlikaya, son 2 haftadır devam eden operasyonlarda 1 ton 628 kilogram uyuşturucu madde ile 750 bin 238 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, böylece uyuşturucunun insanlara arz edilmesinin ve toplum sağlığına zarar vermesinin engellendiğini vurguladı.

Operasyonlar kapsamında 345 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şunlardan 110'unun tutuklandığını, 59'u hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğünü ifade etti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

ETİKETLER
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu üyeleri Resmi Gazete’de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
08:23
Erdoğan, Aşkabat'ta Tarafsızlık Anıtı'na çelenk koyma törenine katıldı
06:26
Denizli’de düğünde gelin ve damada takı yerine çoban köpeği hediye edildi
06:23
Türkiye ve İtalya gelecek yıl Roma'da "Troya" temalı sergi düzenleyecek
06:17
Japonya açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem
06:14
Rekabet cezalarının alt sınırı 302 bin 484 lira olarak belirlendi
İzmir Şehir Hastanesi 26 ayda 8 milyon hastaya sağlık hizmeti sundu
İzmir Şehir Hastanesi 26 ayda 8 milyon hastaya sağlık hizmeti sundu
FOTO FOKUS
Ümraniye Devlet Hastanesi robotik cerrahide referans merkezi
Ümraniye Devlet Hastanesi robotik cerrahide referans merkezi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ