Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun önemli etapları arasına giren Muğla'nın Marmaris ilçesinde, önemli kavşaklar ve meydanlar bisiklet figürleriyle süslendi. Ana güzergahlar bisikletçilerin kullanımına hazır hale getirildi.

[Fotoğraf: AA]

Kentte, finiş ve start için Atatürk Meydanı'nda Marmaris Belediyesince hazırlıklar yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Mehmet Oktay: Heyecana sayılı günler kaldı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçenin uzun süreden beri tura ev sahipliği yaptığını ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Oktay, ilçede sporseverlerin heyecanla bu etabı beklediğini vurguladı.

"Bu heyecana sayılı günler kaldı. Belediye olarak biz de hazırlıklar yaptık. Şehir içinde yollarımızı bisikletlerin geçiş güzergahlarına göre hazırladık. Kavşak ve meydanlarımızı, geri dönüşümlü atık malzemelerden ürettiğimiz bisiklet figürleriyle donattık. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ilçemizde bisiklete olan ilgiyi de arttırdı. İlçe merkezimizde ve sahil yollarımızda bisiklet yollarımız var. Bisiklet yollarımızı ilçenin tamamında yaygınlaştırmak istiyoruz. Yeni yaptığımız yollara bisiklet yolu da ekliyoruz. Bisikleti Marmaris'te ana ulaşım araçlarından biri haline getirmeyi hedefliyoruz."

Bisikletçiler, 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 129.1 kilometrelik Fethiye-Marmaris etabında 16 Nisan'da, 180 kilometrelik Marmaris-Turgutreis etabında ise 17 Nisan'da pedal basacak.

[Fotoğraf: AA]