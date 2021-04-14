Juventus forması giyen Merih Demiral ile ilgili transfer haberleri çıkmaya devam ediyor. Adı Avrupa devleriyle anılan başarılı stoperin bir sonraki durağının Everton olabileceği ileri sürüldü.

İtalyan La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Juventus, eski futbolcusu Moise Kean’in transferi için harekete geçti.

Daha önce bonservisiyle Everton’a gönderilen ve bu sezon kiralık olarak Paris Saint-Germain’de oynayan genç santrfor için yüklü bir bonservis ödemek istemeyen Torino ekibi, bu transferde takas formülünü kullanmak istiyor.

Juventus’un Adrien Rabiot veya Aaron Ramsey önerisini reddeden Everton’ın, Merih Demiral’ı da içeren bir teklif gelmesi durumunda bu transfere izin verebileceği belirtildi.

Buna karşın Liverpool’un da yakın markajında yer alan Merih Demiral’ın, Juventus’ta şimdilik dokunulmazlığının olduğu; ancak sezon sonunda bu kararın yeniden değerlendirileceği ifade edildi.

Merih Demiral, 2019 yaz transfer döneminde 18 milyon euro karşılığında Sassuolo’dan, Juventus’a transfer olmuştu.

Torino ekibinde ikinci sezonunu geçiren milli yıldız, bugüne kadar siyah beyazlı formayla 31 maça çıkıp, 1 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.