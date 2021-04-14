Beşiktaş'ı kanat oyuncuları sırtlıyor. Son oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında Ların, Ghezzal ve Gökhan Töre ağları sarsarken, Nkoudou'da 1 asist yaptı.

Geçen sezon siyah beyazlıların verim alamadığı kenar oyuncuları, bu sezon atılan gollerin yarısından fazlasına direkt etki etti. Ligde 70 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş'ın 47 golünde kanat oyuncularının katkısı bulunuyor.

2019 - 2020 sezonunda Diaby, Nkoudou, Lens ve Tyler Boyd, toplamda 11 kez fileleri havalandırabilmişti. Bu yıl ise Larin, Ghezzal, Nkoudou ve Gökhan Töre 4'lüsü 24 kez ağları sarstı.

Bu sezon oynayan futbolcular, asist sayılarında da ön plana çıktı. Geçen yıl forma giyen 4 isim toplamda 8 kez takım arkadaşlarına gol pası verirken, bu sezon siyah beyazlıların 23 golünün asisti kanat oyuncularından geldi.

Geçtiğimiz sezon başında kanat oyuncuları için transfere yaklaşık 6 Milyon Avro harcayan Beşiktaş, bu sezon para harcamadan 47 gollük verim almış oldu.

Kanatlarda forma giyen oyuncular böylece, geçen sezon elde edilen istatistikleri geride bıraktı.