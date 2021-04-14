Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre, Ömer Faruk Beyaz ile yaz transfer sezonundan başlamak üzere 30 Haziran 2025'e kadar anlaşmaya varıldığı ve 17 yaşındaki futbolcu için transfer bedeli ödenmeyecek.

"Ömer'in Stuttgart'ı seçmesinden gurur duyuyoruz"

Stuttgart'ın sportif direktörü Sven Mislintat, Fenerbahçe ve Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takım'da forma giyen Ömer Faruk Beyaz'ın büyük potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Der #VfB verpflichtet Ömer Faruk #Beyaz



Der 17-jährige Mittelfeldspieler wechselt im Sommer 2021 ablösefrei von Fenerbahçe Istanbul zum VfB Stuttgart. Ömer Faruk Beyaz unterschreibt beim VfB einen Vertrag bis zum 30.06.2025.

--

Mehr dazu hierhttps://t.co/0oDyTOURX3 pic.twitter.com/oYPixwSGSu — VfB Stuttgart (@VfB) April 14, 2021

Mislintat, genç futbolcuya kendisini geliştirmesi için Stuttgart'ta zaman verileceğini söyledi.

"Ömer, olağanüstü bir yetenek ve kendi yaş grubunda Avrupa'da en beğenilen oyuncular arasında. Ömer'in Stuttgart'ı seçmesinden gurur duyuyoruz. Diğer kulüplerden birçok teklif almasına rağmen onun kalitesindeki bir oyuncuyu bedelsiz transfer ettiğimiz için çok mutluyuz."

Ömer Faruk Beyaz ise kulüp yetkililerinin kendisine gösterdiği güvenden dolayı teşekkür ederek, Stuttgart'ı genç oyuncuları desteklemesi ve gelişimine katkı sağlayacağı için tercih ettiğini söyledi.

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ömer Faruk Beyaz'ın Stuttgart takımıyla anlaştığını açıklamıştı.