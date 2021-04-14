Kırmızı-siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, futbolcular Alparslan Erdem, Lucas Castro, Gaston Campi, Andrea Bertolacci, Ervin Zukanovic ve Efe Tatlı'nın Covid-19 testleri pozitif çıktı.

Futbolcuların sağlık durumları iyi ve izolasyon süreçleri evlerinde devam ediyor.

Fatih Karagümrük'te daha önce Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.