Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih Karagümrük'te 6 pozitif
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te 6 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kırmızı-siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, futbolcular Alparslan Erdem, Lucas Castro, Gaston Campi, Andrea Bertolacci, Ervin Zukanovic ve Efe Tatlı'nın Covid-19 testleri pozitif çıktı.
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Futbolcuların sağlık durumları iyi ve izolasyon süreçleri evlerinde devam ediyor.
Fatih Karagümrük'te daha önce Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.
Etiketler: Koronavirüs Fatih Karagümrük
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