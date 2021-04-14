Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, Üner'i kaybetmiş olmanın üzüntüsünün yaşandığı belirtilerek, "Türk tenisine gönül veren, hayatına dokunduğu her kişide derin izler bırakan merhuma Allah’tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Tenis ailemizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Can Üner için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden Türk tenisinin önemli isimlerinden antrenör Can Üner için taziyede bulundu.

"Türk tenis tarihine büyük başarılar kazandıran antrenörümüz Can Üner'in vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Tenis camiamıza vermiş olduğu hizmetlerle büyük katkı sağlayan Can Üner'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tenis camiasına başsağlığı dilerim."