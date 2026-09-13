KKTC, ABD'nin GKRY'ye silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasını üzüntüyle karşıladı

KKTC Dışişleri Bakanlığından, ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının uzatılmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, bölgede ve özellikle Orta Doğu'da ciddi çatışmaların ve hassas gelişmelerin yaşandığı bu kritik dönemde, Doğu Akdeniz'deki hassas dengeleri dikkate alacak ve bölgedeki barış ile huzur ortamına katkı sağlayacak adımlar atılmasının önemine işaret edilerek "ABD yönetiminin aldığı bu karardan derin üzüntü duyduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz." ifadesine yer verildi.

Ada'daki ve bölgedeki gerçekleri göz ardı ederek Kıbrıs Türk halkını yok sayan ve silahlanma eğilimlerini tetikleyebilecek adımlardan kaçınılması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili tüm uluslararası aktörleri, Doğu Akdeniz'in barış ve istikrarına katkı koymaya ve Ada'da iki ayrı devlet ve iki ayrı halk olduğu gerçeğini gözeterek, adil ve dengeli bir politika izlemeye davet ediyoruz."

Açıklamada, KKTC'nin her zaman olduğu gibi, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile sarsılmaz iş birliği ve dayanışma içerisinde olacağı belirtilerek, Kıbrıs Türk halkının güvenlik ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli tüm adımların kararlılıkla atılmaya devam edileceği kaydedildi.