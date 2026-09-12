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Bilim Teknoloji
AA 12.09.2026 23:51

Tuğgeneral Gezeravcı 'Uluslararası Uzay Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil etti

İlk Türk astronot olan 5'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Alper Gezeravcı, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Uzay Zirvesi'ne katılarak Türkiye'yi temsil etti.

Tuğgeneral Gezeravcı 'Uluslararası Uzay Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil etti

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Tuğgeneral Gezeravcı'nın Paris'te düzenlenen Uluslararası Uzay Zirvesi'ne katıldığı belirtildi.

Tuğgeneral Gezeravcı 'Uluslararası Uzay Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil etti

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu zirve, devlet ve hükümet temsilcileri, uzay ajansları, uluslararası kuruluşlar, savunma ve uzay sanayisi temsilcileri ile akademisyenleri bir araya getirdi. Zirve kapsamında gerçekleştirilen temaslarda, Türkiye'nin uzay alanındaki yetkinlikleri ve uluslararası iş birliği potansiyeli ilgili muhataplarla paylaşılırken, ülkemizin uluslararası uzay camiasındaki görünürlüğünün artırılmasına da katkı sağlandı."

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Alper Gezeravcı Milli Savunma Bakanlığı Uzay
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