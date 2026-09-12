Tuğgeneral Gezeravcı 'Uluslararası Uzay Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil etti

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Tuğgeneral Gezeravcı'nın Paris'te düzenlenen Uluslararası Uzay Zirvesi'ne katıldığı belirtildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu zirve, devlet ve hükümet temsilcileri, uzay ajansları, uluslararası kuruluşlar, savunma ve uzay sanayisi temsilcileri ile akademisyenleri bir araya getirdi. Zirve kapsamında gerçekleştirilen temaslarda, Türkiye'nin uzay alanındaki yetkinlikleri ve uluslararası iş birliği potansiyeli ilgili muhataplarla paylaşılırken, ülkemizin uluslararası uzay camiasındaki görünürlüğünün artırılmasına da katkı sağlandı."