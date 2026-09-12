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Dünya
AA 12.09.2026 21:00

Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde evleri ve altyapıyı hedef alan saldırılar düzenledi

Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki kent ve kasabalarda evleri ve altyapıyı hedef alan saldırılarını sürdürdü​​​​​​​.

Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde evleri ve altyapıyı hedef alan saldırılar düzenledi
[Fotograf: AA]

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail, güneydeki Sur, Nebatiye, Binti Cubeyl, El-Mansuri, El-Hıyam ve Mercaiyun'a saldırılar düzenledi, evleri ve altyapıyı hedef aldı.

Saldırıların en yoğun yaşandığı yer Sur'a bağlı Mansuri oldu. Son 24 saatte beldedeki ev ve altyapıya yönelik 30 saldırı gerçekleştirildi.

İsrail ordusu saldırılarda, insansız hava araçlarından (İHA) evlerin üzerine patlayıcı yüklü bidonlar bıraktı.

Nebatiye'de ise Keferruman ve Ernun beldeleri ile Suluki Vadisi'ne İsrail toplarıyla ateş açıldı.

El-Hıyam beldesinde de İsrail'e ait bir İHA'dan bazı evlerin üzerine patlayıcı madde atıldı. Saldırı sonucu evlerde yangın çıktı.

Binti Cubeyl'e bağlı Hadasa ve Aynata beldelerinde ise şiddetli patlamalar yaşandı. Patlamaların sesi çevre köylerden bile duyuldu.

Mercaiyun'a bağlı Et-Tıbe beldesinde de büyük bir patlama sesi duyuldu.

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