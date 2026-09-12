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Türkiye
AA 12.09.2026 19:12

'Vanlı Kara Haydır'ın düğününde takılan ziynet eşyaları ve paralar bulundu

"Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın düğününde eşi Çağla Öz'e takılan ziynet eşyaları ve paralar Muradiye ilçesinde bir ev ve eklentisinde yapılan aramada ele geçirildi.

'Vanlı Kara Haydır'ın düğününde takılan ziynet eşyaları ve paralar bulundu
[Fotograf: DHA]

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tançalan hakkında "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

8 Eylül'de gözaltına alındıktan sonra "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklanan Tançalan'ın düğününde takılan ziynet eşyası ve paraların bulunması amacıyla operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Muradiye'de belirlenen ev ve eklentisinde yapılan aramada, Tançalan'ın düğününde eşi Çağla Öz'e takılan ziynet eşyaları ve paralar ele geçirildi.

Ziynet eşyaları ve paralara el koyan ekipler, ev sahibi S.A'yı gözaltına aldı.

Eşi İstanbul'da gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Tançalan, işlemleri için emniyete götürüldü.

Ne olmuştu?

Soruşturma kapsamında, Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mehmet Fatih Tançalan'ı Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde 8 Eylül'de gözaltına almıştı.

Emniyete götürülen Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin de mali araştırma süreci başlatılmış, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep edilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı.

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