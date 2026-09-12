Erdoğan: 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılına ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Erdoğan, "12 Eylül Askerî Darbesi’nin 46’ncı yılında, o meşum günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları hâlen yüreğimizde hissediyoruz." dedi.

Türkiye'nin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün yaşattıklarını asla unutmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.