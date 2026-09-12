Akciğerinden kemik çıktı, "kemiği seven biriyim, şaşırtmadı" dedi

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde yaşayan Mehmet Polat, uzun süredir devam eden öksürük ve kilo kaybı nedeniyle Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müracaat etti. Yapılan tetkiklerde hastanın akciğerinde şüpheli bir kitle tespit edildi.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Onur Derdiyok ve ekibi, ilk aşamada hava yollarını incelemek amacıyla bronkoskopi uyguladı. Bu işlemden kesin bir sonuç alınamaması üzerine sağlık konseyi, cerrahi müdahale kararı aldı.

Polat, 7 Temmuz'da Video Yardımlı Göğüs Cerrahisi (VATS) yöntemiyle kapalı ameliyata alındı. Operasyon esnasında yapılan hızlı patoloji incelemesinde (frozen) dokunun kanserli olmadığı belirlendi. Detaylı incelemede, kitle sanılan yapının hastanın akciğerine kaçan bir kemik parçası ve bu parçanın etrafında zamanla gelişen reaksiyonel doku olduğu anlaşıldı.

Yabancı cismin ve çevresindeki dokunun başarıyla çıkarıldığı operasyonun ardından hastanın sağlığına kavuştuğu bildirildi.

"Şikayetleri İhmal Etmeyin" Uyarısı

Operasyonun ardından açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Onur Derdiyok, akciğerdeki değişimin ameliyat öncesi ve sonrasındaki görüntülerde net bir şekilde görüldüğünü ifade etti. Derdiyok, uzun süren ve geçmeyen solunum yolu şikayetlerinin ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizerek vatandaşlara erken teşhis uyarısında bulundu.

"Kemiği seven biriyim, çıkması beni çok da şaşırtmadı"

Yaşadığı süreci anlatan 41 yaşındaki Mehmet Polat, hastalığın ilk evresinde kitle şüphesiyle büyük endişe duyduğunu belirtti.

Hastaneye başvuru sürecini ve sonrasını aktaran Polat, şunları kaydetti:

"Öksürük, halsizlik bir de çok fazla kilo kaybı nedeniyle hastaneye başvurdum. Açıkçası kitle olduğunu düşünüyordum, beni bayağı rahatsız ediyordu, aşırı derecede kilo kaybım vardı. Kemiği seven biriyim, olması da bence normal diye düşünüyorum. Kemiğin çıkması beni çok da şaşırtmadı ama bundan sonra biraz zor yerim. Rahatsız olma durumlarında en yakın hastane birimlerine müracaat etmeleri lazım. Çalışanlar sağ olsunlar, hepsi ayrı ayrı 7-24 ilgileniyorlar."

"Kanserle uyumlu bulgular vardı"

Hastanın durumuna ve tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Onur Derdiyok, şu ifadeleri kullandı:

"41 yaşında erkek, uzun zamandır sigara içen bir hastamız. Aniden kilo kaybı; yaklaşık 2 hafta içinde 7 kilo kadar, ateş, enfeksiyon bulguları vardı. Radyolojik görüntüleme yapıldı, sağ akciğerinde bir lezyon tespit edildi, medikal tedaviye başlandı. Sonrasında enfeksiyon parametrelerinde azalma oldu fakat radyolojik olarak bir azalma meydana gelmedi. Bundan dolayı da ilk başta bronkoskopi dediğimiz bir işlem yaptık. Akciğerden o şüpheli alandan bir parça aldık. Kanserden şüphelendiğimiz için PET dediğimiz işlemler yapıldı çünkü orada bir doku devam etmekteydi. Konsey kararıyla ameliyat kararı alındı. Damarsal yapılar tek tek ayrılarak bronş kısmı açıldı, şüphelendiğimiz kısmı aldık ve gördük ki o, yabancı cisme bağlı meydana gelen granülasyon dokusu. Bu kısım bronştan kesilip alındı, tekrar onarım yapıldı ve yine kapalı bir şekilde ameliyat sonlandırıldı. Kemik dokusu uyumlu, yaklaşık yarım santimlik bir lezyon çıktı. Hastanın sigara içmesi, ani kilo kaybetmesi, yaklaşık 1 aydır devam eden inatçı bir öksürüğün olması, radyolojik olarak da hasta kanserle uyumluydu fakat Şişli Etfal gibi ileri merkezlerde tetkikler sonucu ayırıcı tanıda yabancı cisim de düşünüldü. Bu yüzden ilk başta bronkoskopi dediğimiz işlem yapıldı."

"Akciğerde gördüğümüz her lezyon kanser değildir, ayırıcı tanı çok önemli"

"Her nodül ya da lezyon kanser değildir"

Hastanın operasyonun ardından hızla iyileşme sürecine girdiğini belirten Doç. Dr. Onur Derdiyok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda hastamız gayet iyi, tüm şikayetleri kayboldu, kilo almaya başladı. Bazen yabancı cisim yıllarca kalabiliyor. Yutmanın çok da yakın bir zamanda olmadığını söyleyebilirim çünkü ona bağlı bir dokunun meydana gelmesinin yaklaşık 3-6 aylık bir süre olduğunu tahmin etmekteyiz. VATS dediğimiz yöntemle bronşun açılıp, tekrar onarılması... Devam eden inatçı ya da geçmeyen öksürük, ara ara meydana gelen ateş, kilo kaybı gibi durumlarda en kısa sürede sağlık kurumlarına başvuralım. Çıkan kemik dokusundan sonra; kemik yemeyi seven bir hastamızmış, onu öğrendim. Yeme işlemi sırasında büyük ihtimal o dokulardan biri ciğerine kaçtı. Akciğerde gördüğümüz her nodül, lezyon kanser değildir, ayırıcı tanılar çok önemli. Bu hasta ileri bir zamanda gelse belki akciğerinin tamamını bile almamız gerekebilirdi. Enfeksiyon, sepsis gibi bulgular meydana gelebilir. Erken dönemde müdahalemizle hasta akciğer kaybı olmadan gayet normal ameliyat oldu."

"Operasyon yaklaşık 2 saat sürdü, çok nadir bir ameliyat"

Derdiyok, "Operasyon yaklaşık 2 saat sürdü. Çok nadir bir ameliyattır, akciğere yabancı cisim kaçması nadir bir olay değildir fakat yabancı cisme bağlı sleeve ameliyatları literatürde çok fazla karşımıza çıkmamaktadır. Yabancı cisim olduğu zaman orta kısım havalanmıyordu, ona bağlı da çok opak bir görüntü meydandaydı. Biz o kısmı aldıktan sonra orta kısım havalanmaya başladı ve o opak kısım artık yok" diye konuştu.