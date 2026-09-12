Ağustos ayında Cizre kavruldu, Ardahan üşüdü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen ay sıcaklıklar, Ege Bölgesi'nin güneyi, İskenderun, Dinar, Manavgat, Samandağ, Fethiye, Mersin, Köyceğiz, Karataş, Antalya, Alanya, Finike, Burdur, Dörtyol, Eğirdir, Kaş, Isparta, Kale (Demre), Özalp, Erciş, Başkale, Ağrı, Muradiye, Van, Şırnak, Bartın, Çanakkale, Çorlu, İpsala, Edirne, Gökçeada çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Sıcaklıklar, yurdun diğer kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyretti.

Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında 25,1 derece ölçülen ağustos ayı ortalama sıcaklığı, geçen ay 25,7 derece olarak kayıtlara geçti. Böylece ağustos ayı sıcaklığı 1991-2020 normallerinin 0,6 derece üzerinde gerçekleşti.

Geçen ay, son 56 yılın en sıcak 16. ağustos ayı olarak kayıtlara geçti.

Ağustosta en düşük sıcaklık 4,5 dereceyle Ardahan'da ölçülürken, en yüksek sıcaklık ise 46,7 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü.

Sıcaklıklar bazı bölgelerde normallerinin üzerine çıktı

Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Çanakkale, Çorlu, İpsala, Edirne, Gökçeada çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Bölgenin uzun yıllar ağustos ayı ortalama sıcaklığı 24,6 dereceyken, geçen ay 25,4 derece olarak kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık 13,6 dereceyle Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 39,1 dereceyle Uzunköprü'de tespit edildi.

Ege Bölgesi'nde de ortalama sıcaklıklar, Uşak, Bergama, Muğla, Burhaniye, Salihli, Yatağan, Ayvalık, Kuşadası, İzmir, Bodrum, Milas, Seferihisar, Nazilli, Ödemiş, Denizli, Aydın çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında kayıtlara geçti.

Bölgenin ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 26,5 dereceyken, bu yılın aynı döneminde ise 27,5 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 10,1 dereceyle Simav'da, en yüksek sıcaklık ise 43,6 dereceyle Milas'ta ölçüldü.

Akdeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, İskenderun, Dinar, Manavgat, Samandağ, Fethiye, Mersin, Köyceğiz, Karataş, Antalya, Alanya, Finike, Burdur, Dörtyol, Eğirdir, Kaş, Isparta, Kale (Demre) çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Bölgenin uzun yıllar ağustos ayı ortalama sıcaklığı 27,4 dereceyken, bu yılın aynı döneminde 28,2 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık 7,5 dereceyle Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 43,2 dereceyle Kozan'da tespit edildi.

İç Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında seyretti.

Bölgenin ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22,7 dereceyken, geçen ay 23 derece olarak kayıtlara geçti. Bölgede en düşük sıcaklık 5,1 dereceyle Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 37,8 dereceyle Çankırı'da tespit edildi.

Karadeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Bartın çevresinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Bölgenin ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 23 dereceyken, geçen ay 23,4 derece olarak kayıtlara geçti. Bölgede en düşük sıcaklık 7,9 dereceyle Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 40,6 dereceyle Boyabat'ta ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise ortalama sıcaklıklar, Özalp, Erciş, Başkale, Ağrı, Muradiye, Van çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretti.

Bölgenin uzun yıllar ağustos ayı ortalama sıcaklığı 23,4 derece olurken, geçen ağustosta ise 23,9 derece gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 4,5 dereceyle Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 41,2 dereceyle Elazığ'da tespit edildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de ortalama sıcaklıklar, Şırnak çevresinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Bölgenin ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 30,7 derece olup bu yılın ağustos ayında ise 31,1 derece ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık 15,6 dereceyle Gaziantep'te, en yüksek sıcaklık ise 46,7 dereceyle Cizre'de kaydedildi.