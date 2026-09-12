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Dünya
AA 12.09.2026 12:10

ABD Temsilciler Meclisinde yapay zekaya ilişkin endişeler nedeniyle oturumların sürdürülmesi çağrısı

ABD'de son haftalarda yapay zekanın potansiyeline ilişkin geniş yankı bulan endişelerin ardından Temsilciler Meclisinde bu konuyla alakalı önlem alınana kadar oturumların sürdürülmesi çağrısı yapıldı.

ABD Temsilciler Meclisinde yapay zekaya ilişkin endişeler nedeniyle oturumların sürdürülmesi çağrısı

Axios'un haberine göre, yapay zekaya yönelik endişelerin son haftalarda artmasının ardından bazı Temsilciler Meclisi üyeleri, Meclis Başkanı Mike Johnson'a mektup gönderdi.

Mektupta yapay zekayla alakalı önlemler alınana kadar Meclis için planlanan tatilin iptal edilmesi gerektiği vurgulandı.

Gelişmiş yapay zekanın oluşturduğu riskleri ele almak üzere "acil adım atılması" gerektiği belirtilen mektupta, Kongrede yapay zeka konusunda anlamlı ve iki partinin de desteğini alan önlemler kabul edilinceye kadar oturumların sürdürülmesi gerektiğinin altı çizildi.

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Sam Liccardo tarafından kaleme alınan mektupta Demokrat üyeler George Whitesides ve Lori Trahan'ın da imzası yer aldı.

Yapay zekanın potansiyeline yönelik endişeler

Son üç yıldır yapay zeka devleri OpenAI ve Anthropic bünyesinde araştırmacı olarak görev yaptığını belirten Jacob Coxon, her iki şirketin de yeterince sorumlu davranmadığını savunarak, Anthropic'ten istifa ettiğini duyurmuştu.

Coxon, şirketlerin kendi kendini geliştirebilen süper zekaya ulaşmak için kontrolsüz yarış içinde olduklarını ifade ederek, "Bu teknolojinin gücünü hafife almayın. Bunlar yakında her şeyi hackleyebilecek, herhangi bir alanı bir gecede dönüştürebilecek, gerçek güç ve kaynaklar elde edebilecek insanüstü sistemler haline gelecek." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yapay zeka modellerini geliştiren sektör çalışanlarının, bu sistemlerin 10 yıl içinde insanlığı "öldürebileceğine" ciddi şekilde inandıklarını öne süren Coxon, yöneticilerin kamuoyu önünde ılımlı konuşmalarına rağmen kapalı kapılar ardında büyük korku yaşadıklarını iddia etmişti.

Coxon'un açıklamasının ardından sektörde çalışan başka uzmanlar da benzer endişelerini dile getirmişti.

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