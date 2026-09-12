Anthropic: Rus geliştiriciler kamikaze İha yazılımı için yapay zeka kullandı

Anthropic tarafından yayımlanan kapsamlı raporda, kötü amaçlı aktörlerin yapay zeka sistemlerini devlet destekli operasyonlar için nasıl kullandığına dikkat çekildi.

Muhtemel Rus geliştiricilerden oluşan küçük bir ekibin, terminal rehberliği, hedef seçimi ve çoklu hava aracı koordinasyonu gibi kritik özelliklere sahip otonom İHA sürüsü yazılımı oluşturmak amacıyla Claude'u kullandığı tespit edildi.

Yazılımın test aşamalarında Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki bir konumun defalarca hedef olarak seçildiği ve coğrafi engelleri aşmak için VPN kullanıldığı belirlendi.

Ukrayna hedefli siber saldırılarda yapay zeka dönemi

Raporda ayrıca siber suçluların ve devlet destekli hacker gruplarının siber saldırıları yürütmek için yapay zekayı yoğun şekilde kullandığı ortaya kondu.

Rusya bağlantılı olduğu belirtilen bir grubun; Ukrayna hükümeti, askeri ve diplomatik sektörlerindeki hedeflere yönelik kimlik avı, otel Wi-Fi ağlarına sızma ve WhatsApp hesaplarını ele geçirme operasyonlarında yapay zekadan faydalandığı ifade edildi.

Grubun, zararlı yazılımların güvenlik sistemleri tarafından fark edildiğini otomatik olarak algılayan ve tespit edilmeyene kadar kodu yeniden yazan bir sistem geliştirdiği kaydedildi.

Kiev'de artan dron saldırıları ve can kayıpları

Savaşın şiddeti artarken, Rusya'nın jet motorlu insansız hava araçlarıyla başkent Kiev'deki benzin istasyonlarını hedef alan saldırıları yeni bir aşamaya ulaştı. Sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda en az iki kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Şehirdeki devlet işletmesine ait akaryakıt istasyonlarının ard arda vurulması başkentteki günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Öte yandan Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia ve Kharkiv bölgelerinde düzenlenen Rus saldırılarında da üç kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Uluslararası diplomasi ve yaptırım gündemi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Ukrayna'yı NATO'ya çekme girişimlerinin mevcut çatışmaların temel nedeni olduğunu savundu.

Diğer taraftan, ABD Temsilciler Meclisi'nin Rusya'ya yönelik yeni ve sert yaptırım paketini gelecek hafta ele alması bekleniyor.

ABD'nin Rus yetkililerin bazı uluslararası toplantılara katılımına izin vermesi ve Avrupa'nın Rus enerjisinden bağımsızlaşma çabalarındaki zorluklar ise küresel düzeyde tartışılmaya devam ediyor.