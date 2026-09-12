Ahilik Haftası kutlamaları pazartesi günü Kırşehir'de başlayacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kutlamalar Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapılacak. Etkinliklerle emeği, alın terini, dürüstlüğü, dayanışmayı ve meslek ahlakını esas alan kadim ahilik geleneğinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

39. Ahilik Haftası kutlamalarının ilk günü saat 05.45'te Ahi Evran-ı Veli Külliyesi'nde gerçekleştirilecek geleneksel sabah esnaf kahvaltısı, türbe ziyareti ve dua programıyla başlayacak. Kırşehir Kalesi'nden gerçekleştirilecek top atışının ardından Cacabey Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılacak.

Ahi Evran-ı Veli Külliyesi'nde gerçekleştirilecek ikinci türbe ziyareti ve dua sonrasında kentin ana caddelerinde geniş katılımlı kortej geçişi düzenlenecek.

Esnafın mesleki flamaları ve vatandaşların Türk bayraklarıyla yer alacağı korteje, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katılımı planlanıyor.

Bakan Bolat korteje katılacak

Kortejin ardından Cacabey Meydanı'nda 39. Ahilik Haftası kutlamalarının resmi açılış programı gerçekleştirilecek. Bakan Bolat programda yapacağı konuşmada ahilik kültürünün iktisadi ve ahlaki değerlerine dikkat çekecek, esnaf ve sanatkarlara yönelik Bakanlıkça sağlanan destekler ile "Ahi Esnaf Beratı" uygulamasına ilişkin detayları kamuoyuyla paylaşacak.

Açılış programının ardından vatandaşlara geleneksel ahi pilavı, helvası ve şerbeti ikram edilecek.

Öğleden sonra Ahi Külliyesi'nde Okçuluk Turnuvası düzenlenecek, Kırşehir Valiliği makam ziyareti gerçekleştirilecek. Müftülük Konferans Salonu'nda da "Ahilik Kültürü ve Girişimcilik" kitabı eğitim programının açılışı yapılacak. Şehir merkezindeki iş yeri ziyaretlerinin ardından ilk gün programı Cacabey Meydanı'ndan gerçekleştirilecek TRT Müzik canlı yayınıyla sona erecek.

14-20 Eylül tarihlerinde Kırşehir genelinde gerçekleştirilecek etkinliklerle Ahilik kültürünün farklı yönleriyle ele alınması ve toplumun farklı kesimleriyle buluşturulması hedefleniyor. Hafta boyunca uluslararası öğrenci buluşmalarından tiyatro ve konserlere, Kadın Kooperatifleri Fuarı'ndan bilimsel sempozyumlara, meslek yarışmalarından çeşitli kültürel etkinliklere kadar çok sayıda program gerçekleştirilecek.

Yılın çırağı, kalfası ve ahisi ödülleri sahiplerini bulacak

39. Ahilik Haftası kutlamalarının resmi ödül töreni, 19 Eylül Cumartesi günü Cacabey Meydanı'nda yapılacak. Helikopter gösterisi, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Bölüğü ve Bando Takımı konserlerinin yer alacağı törende, yılın çırağı, yılın kalfası ve yılın ahisi ödülleri ile ahilik hizmet ve onur ödülleri sahiplerine takdim edilecek.

Ahilik Haftası, 20 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek kapanış etkinlikleriyle sona erecek. Kutlamalara ilişkin detaylı bilgi ve güncel programa Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://esnafkoop.ticaret.gov.tr/) ulaşılabilecek.