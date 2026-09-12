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Türkiye
AA 12.09.2026 00:29

Bodrum'da içme suyu ana isale hattı patladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi. Patlama sonucu yolda oluşan çukur nedeniyle ulaşım tek yönden sağlandı.

Bodrum'da içme suyu ana isale hattı patladı
[Fotograf: AA]

Demirbükü mevkisindeki ana isale hattında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

Patlamanın etkisiyle yolda dev çukur oluşurken, hattaki su ekiplerce kesildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak ulaşımı tek yönden kontrollü sağladı.

MUSKİ'den yapılan açıklamada, onarım çalışmalarının hızla başlatıldığı ve gece saatlerinde tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Arızanın geniş çaplı bir su kesintisine yol açmayacağı belirtilen açıklamada, sabah saatlerinden itibaren hatta yeniden su verileceği kaydedildi.

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