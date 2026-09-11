İletişim Başkanlığı, Güney Afrika'da STRATCOM Roundtable ve Public Forum düzenledi

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, teknoloji şirketleri, düşünce kuruluşları ve akademi dünyasından temsilcilerin katıldığı programda, dijital egemenlik, yapay zeka yönetişimi, bilgi bütünlüğü, dezenformasyonla mücadele ve kriz iletişimi ele alındı.

"Geleceği Birlikte İnşa Etmek: Türkiye-Güney Afrika Stratejik İletişim ve İşbirliği" temasıyla düzenlenen STRATCOM Roundtable'da, dijital egemenliğin teknolojik altyapının yanı sıra veri, insan kaynağı, enerji, yerel içerik ve düzenleme kapasitesini de kapsayan çok boyutlu yapısı değerlendirildi.

Toplantıda, Türkiye ile Güney Afrika arasında veri yönetişimi, dijital altyapı, insan kaynağı, araştırma ve yerel yapay zeka ekosistemleri alanlarında iş birliği imkanları ile yapay zeka destekli dezenformasyona karşı doğrulama mekanizmaları ve medya okuryazarlığının güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Program kapsamında düzenlenen STRATCOM Public Forum'da ise SETA Vakfı Dış Politika Araştırmacısı Dr. Tunç Demirtaş'ın moderatörlüğünde "Türkiye-Güney Afrika Stratejik İletişim Ortaklığı: Yapay Zeka, Kriz İletişimi ve Dezenformasyonla Mücadelede Kapasite Geliştirme" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, programa video mesajla katıldı.

Dezenformasyonla mücadele vurgusu

Panelde konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, dezenformasyonun yalnızca teknik veya teknolojik bir sorun değil, aynı zamanda ulusal güvenlik ve yönetişim boyutları bulunan bir konu olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Babacan, etkili kriz iletişiminin doğru bilginin hızlı biçimde üretilmesi, doğrulanması, kamuoyuna ulaştırılması ve güvenin korunması üzerine kurulmasının önemine işaret etti.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç, iki ülkenin daha dengeli ve kapsayıcı uluslararası düzen yaklaşımını paylaştığını belirterek, yapay zeka kaynaklı risklere karşı doğrulama ve eş güdümün güçlendirilmesine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanı Kasım İleri, yapay zeka kaynaklı dezenformasyon, deepfake ve sentetik medyaya karşı erken tespit, gerçek zamanlı doğrulama, yapay zeka destekli analiz ve sosyal medya izleme kapasitesinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

G20 ortağı Güney Afrika ile dijital iş birliği fırsatları

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı G20 Miras Kurumsal Ortaklıklar Sorumlusu Carina Marais ise Afrika ve Küresel Güney açısından bilgi yönetiminin stratejik önemine işaret ederek, Güney Afrika'nın G20 dönem başkanlığında edinilen bilgi ve deneyimin ulusal düzeyde etkili şekilde değerlendirilmesinin önemini vurguladı.

Johannesburg Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Linford Molaodi, yapay zekanın eğitimde öğrencilerin düşünme süreçlerinin yerini almak yerine öğrenme ve eleştirel düşünme becerilerini destekleyecek şekilde kullanılmasının önemine vurgu yaptı.

Mandela AI Hub Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Liaqat Azam da yapay zekanın eşitsizliklerin azaltılması ve kapsayıcı kalkınmanın desteklenmesinde önemli imkanlar sunduğunu belirterek, Türkiye'nin teknolojik ve üretim kapasitesi ile Güney Afrika'nın bölgesel ve uluslararası konumu arasında iş birliği potansiyeli bulunduğunu dile getirdi.

Programda, Türkiye ile Güney Afrika arasında ortak eğitim ve kapasite geliştirme programları, dezenformasyonla mücadelede deneyim paylaşımı, gençlere yönelik medya ve yapay zeka okuryazarlığı çalışmaları, ortak araştırma projeleri ve dijital altyapı alanındaki işbirliği imkanları da değerlendirildi.