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Gündem
AA, TRT Haber 12.09.2026 00:05

Dışişleri Bakanı Fidan Diyarbakır'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diyarbakır'a yaptığı ziyarete ilişkin paylaşımında, içten karşılamaları ve samimi sohbetleri dolayısıyla vatandaşlara teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Fidan Diyarbakır'da
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan Diyarbakır’ı ziyaret ettiğini belirtti.

Paylaşımında, vatandaşlar, teşkilat, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldiklerini aktaran Fidan, "Siyaset, ekonomi, bölgesel ve uluslararası meseleler başta olmak üzere birçok konuda görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

 

Fidan, içten karşılamaları ve samimi sohbetleri için tüm Diyarbakır halkına teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Fidan Diyarbakır'da

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

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