Alabora olan teknenin üzerinde günlerce kalan çocuk kurtarıldı

Alaska'nın Rusya sınırına yakın St. Lawrence Adası açıklarında yaşanan olayda, 15 yaşındaki Derek Parker Aghnaanga, yaklaşık iki gün boyunca donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı okyanusun ortasında kurtarılmayı bekledi.

Ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Arama kurtarma uçaklarının tespit ettiği genci, bölgeden geçen The Northwest Explorer adlı balıkçı teknesi halat ve sepet yardımıyla güvenli bir şekilde gemiye aldı.

Soğuk sularla ve karanlıkla geçen zorlu saatler

Teknenin alabora olmasının ardından önce kuzeniyle birlikte ters dönen teknenin üzerine tutunan genç, zorlu hava koşullarına ve buz gibi suya karşı direndi.

Kurtarma gemisinin kaptanı Adam White, gencin dişleri birbirine vururken dahi ağabeyinin teknenin altında olduğunu ve kuzeninin bir önceki gece sulara kapılarak hayatını kaybettiğini anlattığını belirtti.

Hipotermi belirtileri gösteren çocuk, gemi mürettebatının battaniye ve ısıtıcı paketleriyle yaptığı ilk müdahalenin ardından sağlığız bir şekilde koruma altına alındı.

Gelen acı haber ve köydeki yas

St. Lawrence Adası'ndaki Savoonga köyünden cuma günü avlanmak üzere açılan grubun pazar günü dönmesi planlanıyordu. Aile yakınları, bölgede balıkçılığın geleneksel bir yaşam biçimi ve geçim kaynağı olduğunu belirtti.

Kurtarma anını telsizden heyecanla dinleyen aile, gencin sağ kurtulmasıyla sevinç gözyaşları dökerken, kazada hayatını kaybeden ağabey Sidney Kulowiyi ve kuzeninin cansız bedenlerine de ulaşıldığı bildirildi.