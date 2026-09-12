İngiltere'de hava trafiğini felç eden arızanın nedeni belli oldu

Ulusal Hava Trafiği Servisi (Nats) sistemlerinde Salı günü yaşanan ve İngiltere genelinde hava sahasının dört saat boyunca tamamen kapanmasına neden olan büyük arızanın sebebi netleşmeye başladı.

Bir askeri jetin sisteme hatalı uçuş verisi girmesinin, günde 8 bin uçuşu yöneten sistemleri kilitlediği bildirildi. Savunma Bakanlığı, hatanın doğrudan askeri personelin kasıtlı bir yanlışından kaynaklanmadığını belirtirken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Günlerce süren kaos ve iptaller

Swanwick kontrol merkezindeki bu büyük çöküşün ardından geçen üç gün içinde 2.000'den fazla uçuş iptal edildi.

Yaklaşık 300 bin yolcunun etkilendiği kriz, başta Heathrow olmak üzere Gatwick, Glasgow ve Manchester gibi ülkenin en büyük havalimanlarında büyük aksamalara yol açtı. Uzmanlar, sistemin tamamen normale dönmesinin haftalar sürebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Üst düzey yöneticiye istifa baskısı

Yaşanan bu felaket, Nats Üst Yöneticisi Martin Rolfe'u şimşeklerin odağına yerleştirdi. Görev süresi boyunca daha önce de benzer krizler yaşayan Rolfe, art arda gelen sistem çöküşleri nedeniyle istifa baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Havayolu şirketlerinin yöneticileri, 2023 yılındaki büyük krizin ardından benzer bir felaketin tekrarlanmayacağına dair söz verildiğini ancak bu taahhütlerin tutulmadığını belirtti.

Ryanair CEO'su Michael O'Leary, Nats yönetiminin açıklamalarına sert tepki göstererek verilen güvencelerin geçersiz olduğunu ifade etti.

İngiltere hava trafik kontrol sisteminin son yıllarda art arda çöküşler yaşamasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan havayolu yetkilileri, sistemin güvenilirliğine olan güvenin sarsıldığını dile getirdi.