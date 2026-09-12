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Dünya
AA 12.09.2026 16:42

Zelenski: Rus saldırılarında Ukrayna'da 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın geceden bu yana düzenlediği saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenski: Rus saldırılarında Ukrayna'da 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Ukrayna'nın şehir ve yerleşim birimlerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Odesa'da bir binaya füze isabet ettiğini aktaran Zelenski, 37 kişinin yaralandığını, kayıp olan 2 kişinin ise ekiplerce arandığını kaydetti.

Zelenski, Rusların Odesa bölgesindeki Çornomorsk'ta bir otele insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda aralarında hareket kabiliyeti kısıtlı 6 kişinin de bulunduğu 11 kişinin yaralandığını ifade etti.

Zaporijya bölgesinde konutlara yönelik "Şahed" İHA'larıyla düzenlenen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını bildiren Zelenski, Zaporijya'daki bir işletmeye düzenlenen saldırıda da yaralananların olduğunu aktardı.

Zelenski, Kriviy Rig'de kritik altyapıya yönelik füze saldırısında da 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Kiev bölgesinin hedef alındığı saldırılarda 2 kişinin yaralandığını kaydeden Zelenski, geceki Rus saldırılarının 10 bölgeyi hedef aldığını ve birçok bölgede Rus saldırı dronlarının halen uçtuğunu ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Jitomir ve Rivne bölgelerinde akaryakıt istasyonlarının, Odesa bölgesinde ise lokomotif deposunun saldırıya uğradığını bildirerek, Ukrayna güçlerinin günün başlangıcından bu yana 200'den fazla hava hedefini düşürdüğünü, ancak bazı hedeflerin engellenemediğini belirtti.

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