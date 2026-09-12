Açık 30.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.09.2026 14:21

CIA'in yeni paylaştığı belgelere göre 11 Eylül saldırıları öncesi yönetim defalarca uyarılmış

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), 11 Eylül 2001 saldırıları öncesinde ABD başkanlarına sunulan istihbaratın gizliliğini kaldırarak kamuoyuyla paylaşmasıyla, yönetimin söz konusu tehdit konusunda "defalarca" uyarıldığı ortaya çıktı.

CIA'in yeni paylaştığı belgelere göre 11 Eylül saldırıları öncesi yönetim defalarca uyarılmış

CNN'in haberine göre, CIA, 11 Eylül saldırıları öncesi Beyaz Saray'la paylaşılan 100 sayfadan fazla günlük brifing belgesinin gizliliğini kaldırdı.

Buna göre, eski ABD Başkanları George W. Bush ve Bill Clinton'a sunulan belgelerde, terör örgütü El Kaide tehditlerine ilişkin istihbaratın yer aldığı ve yönetimin "defalarca" uyarıldığı görüldü.

10 Eylül 1998 tarihli bir belgede, "... (Dönemin El Kaide elebaşı Usame) Bin Ladin, geçen ay ABD'yi Washington'da kendi topraklarında vurmayı tercih ettiğini söyledi... Afrika'daki bombalı saldırılardan sorumlu olan grup, patlayıcı yüklü bir uçağı ABD'de bir kente uçurabilir." ifadelerinin bulunması dikkati çekti.

Diğer belgelerde, yıllar boyunca Bin Ladin'in ABD'ye ya da yurtdışındaki Amerikan tesislerine yönelik saldırı planlarına ilişkin uyarılar varken, Washington'da bir alışveriş merkezine saldırma, nükleer bomba malzemeleri temin etme, kimyasal silah saldırıları düzenleme ya da adı gizli tutulan bir Amerikalıyı kaçırmaya yönelik tehditler yer aldı.

"Bin Ladin ABD'de saldırı yapmaya kararlı" başlıklı 6 Ağustos 2001 tarihli istihbarat raporunda ise, El Kaide üyelerinin "yıllardır" ABD'de ikamet ettiği ve gurubun "saldırılara yardımcı olabilecek bir destek yapısına sahip olduğuna" ilişkin ifadeler görüldü.

11 Eylül 2001 saldırıları

11 Eylül 2001 sabahı New York'un Manhattan bölgesindeki, kentin sembol yapılarından İkiz Kuleler olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezi terör saldırılarının hedefi oldu.

Newark, Boston ve Washington'dan havalanıp San Francisco ve Los Angeles'a giden 4 yolcu uçağının kaçırılmasının ardından Los Angeles'a giden American Airlines'a ait yolcu uçağı, yerel saatle 08.46'da New York'taki İkiz Kuleler'in kuzey yönündeki binasına çarptı.

Kuzey kulesi alevler içinde yanarken, United Airlines'a ait kaçırılan diğer bir uçak da ilk saldırıdan 17 dakika sonra saat 09.03'te canlı yayında güney kulesine çarptı.

İkiz Kuleler'e saldırıların ardından kaçırılan bir diğer uçak ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına isabet etti.

11 Eylül saldırıları sonucu uçakları kaçıran 19 saldırgan hariç New York, Washington ve Pensilvanya'da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti.

ETİKETLER
CIA ABD 11 Eylül
Sıradaki Haber
ABD Temsilciler Meclisinde yapay zekaya ilişkin endişeler nedeniyle oturumların sürdürülmesi çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:53
Batı Nil virüsüne karşı tavuklar erken uyarı sistemi olarak kullanılıyor
14:43
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola salgınında vaka sayısı 7 bini aştı
14:09
Turizm bölgelerinin güvenliğine yönelik operasyonlarda 106 kişi tutuklandı
13:56
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan 12 Eylül mesajı
13:46
Yenilenen Siirt Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi
13:43
İletişim Başkanı Duran'dan 12 Eylül paylaşımı
Kırklareli'nde seferberlik tatbikatında modern harp unsurları sahada
Kırklareli'nde seferberlik tatbikatında modern harp unsurları sahada
FOTO FOKUS
Anadolu'daki Yunan mezalimi gözler önüne serildi
Anadolu'daki Yunan mezalimi gözler önüne serildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ