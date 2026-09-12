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Gündem
AA 12.09.2026 14:06

Turizm bölgelerinin güvenliğine yönelik operasyonlarda 106 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, haziran, temmuz ve ağustos aylarında 16 ilde turizm güvenliğini tehdit eden 164 olay ve soruşturmada 323 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, bunlardan 106'sının tutuklandığını açıkladı.

Turizm bölgelerinin güvenliğine yönelik operasyonlarda 106 kişi tutuklandı

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında, turizm bölgelerinde Cumhuriyet başsavcılıkları, jandarma ve emniyet tarafından gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Turizm bölgelerinde huzur ve güvenliğe gölge düşürecek hiçbir eyleme müsamaha gösterilmediğini belirten Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımız ile koordinasyon içerisinde ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin ve vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini koruyarak Türkiye'nin turizmdeki güçlü marka değerini daha da ileri taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Gürlek, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, Cumhuriyet başsavcılıklarımızın koordinasyonunda jandarma ve polis teşkilatlarımızla haziran, temmuz ve ağustos aylarında 16 ilimizde turizm güvenliğini tehdit eden 164 olay ve soruşturmada 323 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 106 şüpheli tutuklandı, 56 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Turizm dolandırıcılığı, hanutçuluk ve haksız ticari kazanç eylemlerinde 71 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 20 şüpheli tutuklandı. Şiddet, tehdit, yağma ve zorbalık eylemlerinde 175 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 43 şüpheli tutuklandı.

Turistlerin mal varlığına yönelik suçlarda 62 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 40 şüpheli tutuklandı. Ayrımcılık, özel hayatın ihlali, inanç özgürlüğüne ve toplumsal değerlere yönelik eylemler ile kamu düzenini ve turizm güvenliğini zedeleyen diğer suçlarda 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 3 şüpheli tutuklandı. Bu çalışmalarda emeği geçen Cumhuriyet başsavcılıklarımıza, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın ilgili birimlerine ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye güvenli bir turizm ülkesidir, öyle kalması için gereken her adımı atmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

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Akın Gürlek Turizm
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