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Ekonomi
AA 12.09.2026 13:45

Yenilenen Siirt Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi

Yenileme çalışmaları kapsamında geçici olarak kapatılan Siirt Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı.

Yenilenen Siirt Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Siirt Havalimanı'nda gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Yenileme faaliyetleri kapsamında geçici olarak trafiğe kapatılan havalimanının bugün itibarıyla yeniden uçuşlara açıldığını belirten Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden Türk Hava Yollarının TK2656 sefer sayılı uçağının Siirt Havalimanı'na gerçekleştirdiği uçuşla yolcu seferlerinin yeniden başladığını ifade etti.

"Siirt'i yeniden gökyüzüyle buluşturduk"

Uraloğlu, Siirt Havalimanı'nda yürütülen kapsamlı yapım ve yenileme çalışmalarının ardından ilk yolcu uçağının bugün havalimanına indiğine işaret ederek, "Yenileme çalışmaları nedeniyle uçuş trafiğine kapattığımız Siirt Havalimanı'nı bugün itibarıyla yeniden uçuşlara açtık. İstanbul Havalimanı'ndan kalkan TK2656 sefer sayılı uçak, yenilenen Siirt Havalimanı'na ilk yolcu uçuşunu gerçekleştirdi. Siirt'i yeniden gökyüzüyle buluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.

Havalimanında elektronik ve seyrüsefer sistemlerine ilişkin test, kontrol ve kalibrasyon süreçlerinin tamamlandığını aktaran Uraloğlu, sistemlerin uçuş operasyonlarına hazır hale getirildiğinin altını çizdi.

Uraloğlu, yenileme çalışmalarının yalnızca terminal binasıyla sınırlı olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız kapsamında 3 bin 135 metrekarelik terminal binamızın yanı sıra 70 metrekarelik nizamiye binası, 575 metrekarelik kule binası, 170 metrekarelik apron bariyer binası ve 500 metrekarelik teknik merkez binasında çalışmalar yürüttük. Ayrıca yaklaşık 7 bin 800 metre uzunluğunda çevre güvenlik yolu ve duvarını da projelendirdik."

Uraloğlu, ilk uçuşun ardından çevre düzenlemesi, peyzaj, tefrişat ve devam eden imalatların tamamlanmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

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Siirt Hava Yolu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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