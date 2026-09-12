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Gündem
AA 12.09.2026 18:54

Türkiye, Suudi Arabistan'a yönelik İHA saldırılarını en güçlü şekilde kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarını en güçlü şekilde kınayarak bölgesel istikrarı ve güvenliği tehdit eden saldırıların sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Türkiye, Suudi Arabistan'a yönelik İHA saldırılarını en güçlü şekilde kınadı

Bakanlıktan, söz konusu saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

"Irak topraklarından gerçekleştirilen ve Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan destek yinelenerek, Suudi Arabistan makamlarının bölgedeki gerilimi tırmandırmama yönündeki itidalli tutumunun takdirle karşılandığı bildirildi.

Açıklamada, Irak hükümetinin söz konusu saldırıları kınayarak olayın aydınlatılması ve sorumlularının tespiti amacıyla derhal soruşturma başlatmasından memnuniyet duyulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bölgesel istikrarı ve güvenliği tehdit eden bu tür saldırıların bir an önce sona erdirilmesi ve gerilimi tırmandırabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz."

Suudi Arabistan karşılık vermeme kararı aldı

Suudi Arabistan, Irak'tan geldiği belirtilen İHA'larla düzenlenen saldırılarda Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nın hedef alındığını açıklamış, saldırılarda yaralananlar ve maddi hasar olduğunu bildirmişti.

Riyad yönetimi, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin talebi üzerine "bu aşamada karşılık vermemeyi" tercih ettiğini açıklarken, egemenliğini ve güvenliğini korumak için gerekli tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğunu duyurmuştu.

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Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan
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