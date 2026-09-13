Açık 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.09.2026 06:17

Ankara'da silahlı kavga: 8 kişi tutuklandı

Ankara'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Ankara'da silahlı kavga: 8 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Keçiören ilçesinde meydana gelen silahlı kavga olayına ilişkin soruşturma başlattı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, olay yerine bir grubun araçla gelerek ateş açtığı, diğer grubun ise araçla kovaladığı tespit edildi.

Ateş açan araçtaki şahıslar saklandıkları evde özel harekat ekiplerince gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 3 ayrı ruhsatsız silah ele geçirildi.

Diğer gruptaki şüpheliler ise Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğünce tespit edilip yakalanırken, adreslerinde yapılan aramada yaklaşık 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheliden H.Y, B.A, E.G, S.S, A.E, F.G, E.Ş, ve M.T. olmak üzere 8'i "silah ticareti", "uyuşturucu ticareti" ve "öldürmeye teşebbüs" suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay yerinde ele geçirilen silahlar ise balistik inceleme ve karşılaştırma için kriminal incelemeye gönderildi.

ETİKETLER
Ankara
Sıradaki Haber
Bartın'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 21 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:23
Bartın'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 21 yaralı
01:15
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
00:26
KKTC, ABD'nin GKRY'ye silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasını üzüntüyle karşıladı
00:29
Arap ülkeleri, Irak'tan Suudi Arabistan'a düzenlenen saldırıyı kınadı
00:14
Alihan Kuriş soruşturmasında 'FETÖ bağlantısı' iddiası
00:05
Cengiz Aytmatov'un köyünde kültür ve anıt kompleksi ziyarete açıldı
Kırklareli'nde seferberlik tatbikatında modern harp unsurları sahada
Kırklareli'nde seferberlik tatbikatında modern harp unsurları sahada
FOTO FOKUS
Aydın'da kırmızı ışık ihlali kazayla sonuçlandı
Aydın'da kırmızı ışık ihlali kazayla sonuçlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ