Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 11:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Tokyo Olimpiyat Oyunları için son 100 gün
[Fotoğraf: AP]
Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 100 gün kaldı. Olimpiyat Komitesi üyeleri ve organizasyon yetkilileri düzenlenen törenle geri sayımı başlattı.
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda büyük heyecana 100 gün kaldı. Japonya hükümeti ve organizasyon yetkilileri, geri sayımı başlattı.
Geri sayımla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nin binasında tören düzenlendi. Etkinliğin başında organizasyonun maskotları Miraitowa ile Someity yer aldığı heykellerin açılışı yapıldı.
Tokyo Valisi Yuriko Koike, yapılan açılışın ardından bir konuşma gerçekleştirdi.
"Görünmez düşmanımız koronavirüse karşı mücadele edelim ve oyunları unutulmaz hale getirelim."
Etiketler: 2020 Olimpiyat
Son Haberler
- 11:47
- 11:44
- 11:43
- 11:35
- 11:28
Sıradaki Haber
NBA'de Clippers üst üste 6. maçını kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz