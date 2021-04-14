Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayserispor'a İlhan Parlak'tan kötü haber
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un golcüsü İlhan Parlak, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
Sarı-kırmızılı kulüp İlhan Parlak'ın sağlık durumu ile ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından duyurdu.
"11 Mart 2021 tarihinde oynanan Antalyaspor maçının ısınma bölümü sırasında sağ alt baldırında ağrı hisseden ve maç kadrosundan çıkartılan oyuncumuz İlhan Parlak'ın çekilen MR'ı sonucunda, alt baldır kasında (soleus) birinci derece yaralanma ve ödem tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır."
Kulüp yetkilileri, oyuncunun yeniden sahalara dönüşünün 2 haftayı bulacağını aktardı.
Sağlık Bilgilendirmesi pic.twitter.com/Lw4kg3ZlMI— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) April 13, 2021
Etiketler: Kayserispor
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