Sarı-kırmızılı kulüp İlhan Parlak'ın sağlık durumu ile ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından duyurdu.

"11 Mart 2021 tarihinde oynanan Antalyaspor maçının ısınma bölümü sırasında sağ alt baldırında ağrı hisseden ve maç kadrosundan çıkartılan oyuncumuz İlhan Parlak'ın çekilen MR'ı sonucunda, alt baldır kasında (soleus) birinci derece yaralanma ve ödem tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır."

Kulüp yetkilileri, oyuncunun yeniden sahalara dönüşünün 2 haftayı bulacağını aktardı.