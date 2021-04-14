Parc des Princes‘te oynanan mücadele nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. PSG’nin Brezilyalı yıldızı Neymar’ın 3 dakika içinde iki şutu direğe takıldı. Bir pozisyonda da kaleci Neure'i geçemedi. Mbappe'nin attığı bir gol de ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

Karşılaşmada Alman ekibinin golünü 40. dakikada Maxim Choupo-Moting kaydetti. Lewandowski'nin yokluğunda tur için 1 gole daha ihtiyacı olan Bayern Münih baskısını arttırsa da aradığı ikinci golü bulamadı ve kupaya veda etti.

İlk maçı 3-2 kazanan PSG ise rövanşı 1-0 kaybetmesine rağmen Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselen taraf oldu.

Final İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda

Yarı final eşleşmelerinin ilk maçları 27-28 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 4-5 Mayıs'ta oynanacak.

29 Mayıs'taki final karşılaşması ise İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.