Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 21:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ryan Donk PFDK'ya sevk edildi
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray'da Ryan Donk, Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynanan maçta kırmızı kart gören Galatasaraylı Ryan Donk'un kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Ömer Düzgün ile Demir Grup Sivassporlu futbolcu Hakan Arslan'ın da kurula gönderildiği aktarıldı.
Galatasaray, Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un da PFDK'ye sevk edildiği duyuruldu.
Etiketler: TFF Galatasaray
Sıradaki Haber
İftar saatinde maç durunca oyuncular oruçlarını açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz