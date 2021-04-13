Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 17:05Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Trabzonspor'dan Yunus Mallı açıklaması
Trabzonspor Kulübü, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Yunus Mallı’nın çekilen bel MR’ında kas spazmı ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Trabzonspor Kulübü Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Yunus Mallı’nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yayınladı.
"Hafta sonu oynadığımız Çaykur Rizespor müsabakasında sakatlanan oyuncumuz Yunus Mallı’nın çekilen bel MR’ında kas spazmı ve ödem tespit edilmiş olup, futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir."
Yunus Mallı’nın sağlık durumuyla ilgili açıklama— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 13, 2021
Detaylar https://t.co/z0v9HDHVQf pic.twitter.com/0qdHdQHdQM
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