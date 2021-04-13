Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 21:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İftar saatinde maç durunca oyuncular oruçlarını açtı
[Fotoğraf: AA]
GZT Giresunspor ile Ankara Keçiörengücü maçı sırasında iki takımdan da bazı oyuncular iftar saatinde oyun durduğunda oruçlarını açtı.
TFF 1. Lig'in 30. haftasında GZT Giresunspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.
Yeşil-beyazlı takım Ankara Keçiörengücü galibiyeti ile puanını 63'e yükseltirken, ligde liderliğini de sürdürdü.
Karşılaşma sırasında iki takımdan da bazı oyuncular iftar saatinde oyun durduğunda oruçlarını açtı.
Etiketler: Ramazan Ayı TFF 1. Lig
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