TFF 1. Lig'in 30. haftasında GZT Giresunspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.

Yeşil-beyazlı takım Ankara Keçiörengücü galibiyeti ile puanını 63'e yükseltirken, ligde liderliğini de sürdürdü.

Karşılaşma sırasında iki takımdan da bazı oyuncular iftar saatinde oyun durduğunda oruçlarını açtı.