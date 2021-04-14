Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 16:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
At yarışlarında ilkbahar-yaz sezonu açıldı
[Fotoğraf: İHA]
At yarışlarında ilkbahar-yaz sezonu Veliefendi Hipodromu’nda başladı. Başta Gazi Koşusu olmak üzere sezon içerisinde birçok önemli yarışta kupalar sahibini bulacak.
Şampiyon atlar, ilkbahar mevsimi ile birlikte sahaya çıktı. At yarışlarında ilkbahar-yaz sezonunun heyecanı Veliefendi Hipodromu’nda yaşanıyor.
Çim pist yarışlarının tekrar başladığı yeni sezonda başta Gazi Koşusu olmak üzere birçok önemli yarış yapılacak.
93 yarış gününde Veliefendi Hipodromu’nda 747 koşuya, 427 İngiliz, 320 de arap atı katılacak.
Pandemi önlemleri nedeniyle yeni sezonda da yarışlar seyircisiz olarak gerçekleştirilecek.
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