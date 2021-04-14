Şampiyon atlar, ilkbahar mevsimi ile birlikte sahaya çıktı. At yarışlarında ilkbahar-yaz sezonunun heyecanı Veliefendi Hipodromu’nda yaşanıyor.

Çim pist yarışlarının tekrar başladığı yeni sezonda başta Gazi Koşusu olmak üzere birçok önemli yarış yapılacak.

93 yarış gününde Veliefendi Hipodromu’nda 747 koşuya, 427 İngiliz, 320 de arap atı katılacak.

Pandemi önlemleri nedeniyle yeni sezonda da yarışlar seyircisiz olarak gerçekleştirilecek.