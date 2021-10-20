Küresel futbol hatta spor dünyasının gündeminde Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA’nın, "Dünya Kupası 4 yerine 2 yılda bir yapılsın, uluslararası futbol takviminde revizyona gidilsin" teklifi var.

Son olarak, FIFA, UEFA’ya bağlı 55 ülkenin temsilcileri ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Reuters Haber Ajansı, bu toplantıda, UEFA Başkanı Alexander Ceferin, FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu aralık ayında herhangi bir oylamayı zorlamaması konusunda uyardığını bildirdi.

Habere göre, Ceferin, "Ciddi şekilde, sizden ve FIFA’dan herhangi bir oylama yapılması için şartları zorlamamanızı rica ediyorum çünkü bu futbol için çok kötü sonuçlar doğurabilir." dedi.

FIFA’nın 20 Aralık’ta 211 üye federasyonun katılımı ile küresel bir zirvede takvim değişikliği planını oya sunabileceği belirtiliyor.

UEFA Başkanı Ceferin, kulüpler ve ligler gibi konunun farklı taraflarının oy hakkı olmadığını, böyle bir oylamanın onların varlığına zarar vereceğini söyledi.

Aynı toplantıda, İtalya, Romanya, Almanya, Portekiz gibi farklı federasyonların da eleştiride bulunduğu öğrenildi.

Infantino ise eleştirilere karşı, farklı önerilere açık olduklarının altını çizdi.

Bu arada FIFA Küresel Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger, teklifin detaylarını yayınladığı video klipte anlattı. Wenger, futbolu geliştirmenin arayışı içinde olduklarını belirterek, var olan formatın ömrünü doldurduğunu söyledi.