Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi'nde turladı
UEFA Gençlik Ligi 1. Tur rövanş maçında Trabzonspor, Bosna Hersek'in Zvijezda 09 takımını 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
Yavuz Selim Stadı'nda oynanan karşılaşmada bordo-mavili takımın gollerini 54. dakikada Tacettin Sağlam, 70. dakikada penaltıdan Süleyman Cebeci kaydetti.
İlk maçı da 1-0 kazanan Karadeniz ekibi, turu geçti. Trabzonspor'un 2. turdaki rakibi Danimarka temsilcisi Midtjylland oldu.
Bu arada karşılaşmayı Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, futbolcular Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Arda Akbulut ve Salih Kavrazlı da tribünden izledi.
UEFA Gençler Ligi 1. Tur Rövanş Maçı— Trabzonspor (@Trabzonspor) October 20, 2021
Maç sonucu: Trabzonspor 2-0 Zvijezda 09
Goller: Dk. 54 Tacettin, Dk. 70 (Pen.) Süleyman #TSLive pic.twitter.com/TSKbVxCo6v
Etiketler: Trabzonspor
Sıradaki Haber
Vitor Pereira: Elimizden gelen her şeyi yapacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz