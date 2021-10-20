Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Efes Avrupa kupalarında 732. maçına çıkacak
THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 21 Ekim Perşembe günü Rusya temsilcisi UNICS Kazan takımını konuk edecek Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 732. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 731 maçta 415 galibiyet ve 316 yenilgi aldı.
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 483 karşılaşmada 258 galibiyet elde ederken, 225 maçı yenilgiyle tamamladı.
Lacivert-beyazlı ekip, UNICS Kazan ile Avrupa kupalarında beşinci kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip Avrupa Ligi'nde 4 kez karşılaşırken, üç maç Anadolu Efes'in üstünlüğüyle tamamlandı. Lacivert-beyazlı takım, rakibi karşısında bir maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Etiketler: Anadolu Efes Basketbol
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