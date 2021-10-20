Bakan Soylu, Diyarbakır'daki temasları kapsamında, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF), Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakalarının yapıldığı Seyrantepe Spor Kompleksi'ne geçti.

[Fotoğraf: AA]

Sporcularla görüşerek, hatıra fotoğrafı çektiren Soylu, tribünde karşılaşmaları izlemek için gelen taraftarlara futbol topu hediye etti.

[Fotoğraf: AA]

Soylu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genç ve Spor Kulübü ile Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi Ampute Futbol Takımı arasında oynanan maçın başlama vuruşunu yaptı.

[Fotoğraf: AA]